Harga Kebutuhan Pokok di Pasaran tetap Stabil

Denpasar (Bisnis Bali) – Pasokan aman dan tidak adanya lonjakan permintaan, membuat harga kebutuhan pokok di pasaran relatif stabil. Hal ini tentunya memberi kemudahan baik dari segi konsumen hingga pedagag yang tidak terlalu sulit untuk menjual barang dagangannya.

Salah seorang pedagang bumbu dapur di Pasar Badung Cokroaminoto, Werdhi, Kamis (6/7) lalu mengatakan, pasokan saat ini cukup aman dan harga barang juga relatif rendah. Seperti halnya bawang merah yang dijualnya saat ini dengan harga Rp 32.000 hingga Rp 35.000 per kilogram, bawang putih Rp 25.000 per kilogram, cabe rawit Rp 32.000 hingga Rp 35.000 per kilogram serta tomat Rp 8.000 per kilogram. Dikatakannya harga bumbu dapur saat ini tergolong normal yang dari jelang Lebaran tidak terlalu terjadi lonjakan harga. “Kalau harga produk seperti bumbu dapur yang sifatnya tidak tahan lama, harganya bergantung akan pasokan. Pada Lebaran lalu, pasokan cukup terpenuhi sehingga harga tidak telalu mengalami lonjakan,” katanya.

Dia mengatakan, beberapa produk memasuki Lebaran, mengalami turun harga, seperti bawang putih yang sebelum Lebaran penah mencapai Rp 45.000 per kilogran dan berlangsung cuku lama. “Sedangkan saat ini dan Lebaran lalu harga bawang putih stabil Rp 25.000 per kilogram,” katanya.

Senada dengan itu, pedagang daging ayam potong, Gusti Ayu, juga mengatakan harga daging ayam stabil hingga saat ini Rp 32.000 per kilogram. “Meskipun sempat naik hingga Rp 35.000 per kilogram pada bulan puasa lalu, namun keadaanya tidak lama yang beberapa hari kemudian kembali normal yaitu Rp 32.000 per kilogram,” katanya. (wid)