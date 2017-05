HUT Ke-3 FORMI Denpasar Rai Mantra Ajak Jaga Kelestarian Olah Raga Tradisional  

­Denpasar (Bisnis Bali) – Hari jadi Ke-3 Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Denpasar, pada Minggu (30/4) dipusatkan di lapangan Niti Mandala Renon. Diisi dengan acara senam pagi bersama. Acara dihadiri langsung Wali Kota Denpasar, I.B Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny.I.A Selly Dharmawijaya Mantra, Ketua FORMI Provinsi Bali, A.A Ngurah Oka Ratmadi, serta Ketua FORMI Kota Denpasar, IGN Bagus Mataram.

Rangkaian acara juga bertepatan dengan hari ulang tahun Wali Kota Denpasar, I.B Rai Dharmawijaya Mantra yang ke-50 tahun dan dirayakan bersama – bersama pada kegiatan HUT FORMI.

Wali Kota Denpasar, I.B Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, FORMI berperan penting dalam melestarikan dan menjaga keberadaan olah raga tradisional. “Hal ini juga mendapat perhatian dari Pemkot Denpasar dengan mempertandingkan olah raga tradisional tersebut di even Pekan Olahraga Kota Denpasar,” ujar Rai Mantra.

Ketua FORMI Kota Denpasar, I.GN Bagus Mataram menyebutkan, HUT ke-3 FORMI Kota Denpasar yang ini dilaksanakan bersinergi dengan Ikatan Instruktur Senam Bali (IISB) dirangkaikan dengan event Sport For All Festival 2017. “Event Sport For All Festival 2017 akan berlangsung hingga 1 Mei 2017 dengan berbagai macam kegiatan lomba seperti lomba senam dari Ikatan Instruktur Senam Bali (IISB),” ujar IGN Bagus Mataram.(sta)