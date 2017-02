’’Oats and Fellas’’, Sajikan Makanan Sehat yang Super Enak  

Mangupura (Bisnis Bali)-Gaya hidup sehat menjadi pilihan masyarakat dewasa ini, sehingga berbagai cara dilakukan. Dari rajin berolahraga, yoga, hingga menjaga asupan makanan. Mengkonsumsi jenis makanan yang rendah lemak dan non kolesterol, banyak dipilih masyarakat, namun terkadang membuat masyarakat tidak nyaman dengan rasa yang disajikan. Salah satu cara tetap menikmati makanan enak dan sehat adalah, mengonsumsi produk dari Oats and Fellas, dengan beragai olahan oats (gandum) yang disajikan.

Anna, salah seorang penggagas ide pembuatan makanan rendah lemak dan non kolesterol yang diberi nama Oats anad Fellas ini, saat ditemui, Selasa (21/2) kemarin mengatakan, pembuatan makanan ini untuk mendukung program hidup sehat, yang saat ini banyak dilakukan masyarakat khususnya di Bali. “Olahan gandum ini sebenarnya sudah banyak, termasuk makanan sehat juga sudah banyak disajikan.

Namun terkadang rasa yang ditawarkan kurang enak untuk dimakan, yang kebanyakan oats disajikan dalam bentuk bubur, sehingga saya inovasikan jenis makanan bergizi ini menjadi makanan yang enak untuk dikonsumsi,” katanya.Dia mengatakan, Oats and Fellas menyajikan tiga jenis makanan dengan berbagai varian rasa. Adapun pilihan menu yang ditawarkan yaitu, Overnight Oats dengan pilihan rasa, banana atau choco banana, strawberry choco, mango tango, yummy berry, sunset choco, dan oh my oreo.

Selanjutnya ada Chia Pudding dengan pilihan rasa plain berry, choco addict dandeli choco. Dan Oats Milk yaitu, olahan susu gandum yang menyajikan rasa plain, choco, banana dan strawberry.“Oast Milk ini baru pertama kali dan satu-satunya di Bali, yang juga kami tawarkan pada konsumen yang vegan, karena susu ini mengandung lemak nabati yang terbuat dari gandum.

Tentunya ini sangat sehat dikonsumsi, dan semua makanan dan minuman yang kami sajikan bebas bahan pengawet, pemanis, perasa, pewarna buatan dan gula tambahan,” katanya. Mengonsumsi makanan ini, dikatakannya, sangat baik bagi masyarakat yang memiliki gangguan jantung atau untuk mencegah penyakit jantung.

Selain itu, makanan ini juga mampu melancarkan pencernaan dan membantu menjaga keindahan kulit, karena ditambahkan yougurt di dalamnya. Jadi selain enak, dia mengatakan, makanan ini sangat bergizi dan sehat.“Makanan ini juga sangat cocok dikonsumsi bagi masyarakat yang melakukan program diet, karena selain rendah lemak, makanan ini juga mengenyangkan. Ini juga cocok dikonsumsi pada pagi, siang dan malam yang kami beri moto pada makanan ini When breakfast taste like dessert,” tambahnya.

Untuk memperoleh sajian Oats and Fellas, harus bersabar karena hanya bisa mendapatkan pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Adapun cara pemesanannya bisa melalui line: Fportiana atau WhatsApp di 083873268787. Dan untuk pilihan menu bisa buka instragram @oatsandfellas. Produk yang dibuatkan sesuai apa yang dipesan, dan sangat fresh karena hanya dibuat jika ada pemesanan.

“Makanan dan minuman ini, hanya mampu bertahan 4 sampai 5 hari, sehingga bagi masyarakat yang telah membelinya harus segera memasukan ke dalam lemari es. Harga yang ditawarkan sangat bersahabat cukup Rp 55.000 per jar untuk semua jenis produk. (ad369)