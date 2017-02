Tak Kunjung Turun Harga Cabai di Pasaran Rp150.000 per Kilogram

Denpasar (Bisnis Bali) – Hampir 3 bulan, harga cabai di pasaran melonjak. Sampai saat ini, harga cabai belum ada tanda-tanda menurun. Saat ini rata-rata harga cabai di Pasar Badung Cokroaminoto Rp 140.000 hingga Rp 150.000 per kilogram.

“Jika konsumen membeli dalam jumlah banyak minimal 1 kilogram, saya biasanya bisa berikan harga yang lebih murah Rp 140.000 per kilogram. Namun, jika konsumen membeli sedikit, kami jual dengan harga Rp 15.000 per ons-nya,” ungkap salah seorang pedagang di Pasar Badung Cokroaminoto, Ni Ketut Murci saat ditemui, Senin (20/2) kemarin.

Dia mengatakan, saat ini kebanyakan masyarakat yang termasuk pedagang makanan, hanya membeli cabai 1 hingga 2 ons saja. Karena kualitas kurang bagus, dia berani memberi harga lebih murah bagi konsumen yang membeli cabai dengan jumlah yang besar. Hal ini untuk menghindari sisa cabai yang keesokannya harus dijual murah karena sudah mulai rusak. (wid)