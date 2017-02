Tingkatkan Performa LPD, BKS Tabanan Genjot SDM untuk ’’Melek’’ IT    

Tabanan (Bisnis Bali) – Tingkatkan performa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam kinerja dan kualitas pelayanan ke nasabah, BKS Tabanan berencana akan menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) LPD melalui pelatihan. Salah satunya, menyangkut sistem Teknologi Informasi (IT). Upaya tersebut sekaligus untuk menyikapi persaingan antar lembaga keuangan yang kian ketat saat ini.

“Pertumbuhan LPD di Kabupaten, baik laba maupun aset cukup mengembirakan dengan tren mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Meski begitu, pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan untuk kemajuan LPD di Kabupaten Tabanan,” tutur Ketua BKS LPD Kabupaten Tabanan, Wayan Budiada, baru-baru ini.

Ia menerangkan, terkait peningkatan mutu SDM, dalam waktu dekat atau minggu ke 4 pada Februari nanti BKS LPD Kabupaten Tabanan akan melatih tenaga IT di kalangan LPD. Pertimbangannya, di tengah perkembangan teknologi yang kian maju, para SDM LPD khususnya yang membidangi IT juga harus “melek” terhadap perkembangan teknologi. Kondisi tersebut, juga sebagai persiapan dikalangan LPD di KabupatenTabanan sebagai tindak lanjut kerjasama BKS Provinsi Bali dengan PT. USSI dalam pengembangan dibidang IT. Selain itu, rencananya April nanti juga akan dilanjutkan dengan pelatihan ditingkat Badan Pengawas LPD se- Kabupaten Tabanan, sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dengan pengelola LPD dalam kaitannya guna mendorong petumbuhan lembaga keuangan desa ini.(man)