Disuplai dari Luar Bali, Harga Sayur mulai Turun  

Denpasar (Bisnis Bali) – Harga jenis sayur-mayur di pasar beberapa waktu lalu sempat mengalami kenaikan. Saat ini harganya sudah mulai turun. Namun, ternyata banyak sayur yang disuplai dari Pulau Jawa yang menawarkan harga lebih murah, terutama jenis sayur brokoli.

Hal ini diungkapkan salah seorang pedagang sayur di Pasar Badung Cokroaminoto, Ni Wayan Murni, saat ditemui, Kamis (9/2) kemarin. Dia mengatakan, sayur-mayur yang dijualnya sebagian didatangkan dari Jawa yang memberikan harga lebih murah. “Khususnya brokoli yang kesegarannya lebih bisa dijaga, saya selalu datangkan dari Jawa. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah yaitu Rp25.000 per kilogram yang kami biasa jual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Brokoli yang diperoleh dari petani di Bali bisa mencapai Rp50.000 per kilogram,” ungkapnya.

Namun, dia mengungkapkan, jika kualitas sayur yang didatangkan dari Jawa lebih mudah busuk dibandingkan dengan sayur-mayur yang ada di Bali kualitasnya lebih unggul. “Jika brokoli yang didatangkan dari Jawa hanya bisa bertahan dua hari sedangkan yang didapat dari Bali bisa bertahan hingga 3 hari,” tambahnya.(wid)