Sandal Dihiasi Boneka Mini  tetap Jadi Tren    

Denpasar (Bisnis Bali) – Aksesori wanita berupa sandal yang dihiasi boneka mini, seperti pikachu, panda, beruang hingga model lainnya, hingga kini masih digandrungi remaja putri dan tetap menjadi tren.

Menurut Rina, salah seorang penyedia sandal wanita dikawasan Denpasar, Rabu (8/2), seiring dengan perkembangan tren fashion wanita belakangan ini, desain, motif dan bentuk sandal wanita kian dekoratif, seperti varian sandal ini.

“Selain harganya murah, yakni mulai Rp 35.000 per pasang, produk ini juga cukup dekoratif, sehingga up to date (tidak ketinggalan zaman),’’ ujarnya.

Diungkapkannya, ada beberapa hal yang diperhatikan remaja putri saat akan membeli sandal. Meliputi desain, warna, termasuk tujuan dipakainya sandal apakah untuk acara resmi atau santai.(aya)