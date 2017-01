Pasar AS masih Terbuka  

Denpasar (Bisnis Bali) –Pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tidak akan berpengaruh besar terhadap pariwisata Bali. Ketua INCCA Bali, IB. Surakusuma, Senin (23/1) mengatakan, pascadilantiknya Presiden AS yang baru, pelaku pariwisata tetap memandang pasar wisatawan dari AS masih terbuka lebar bagi pariwisata Bali.

Ia mengungkapkan, wisatawan dari pasar AS tidak akan terganggu dengan kebijakan pemerintah AS. Ini dikarenakan, dalam kebijakan Presiden Donald Trump tidak melarang warga AS berpergian ke luar negeri.(kup)