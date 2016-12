Pebisnis Pakaian Pantai Harapkan Berkah Nataru

Denpasar (Bisnis Bali) – Pebisnis pakaian pantai di Sanur mengharapkan berkah pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini. Pasalnya, wisatawan domestik (wisdom) dan wisatawan mancanegara (wisman) yang liburan ke Bali tergolong sepi belakangan ini.

Menurut Ni Putu Ratna, salah seorang pebisnis pakaian pantai di kawasan Sanur, Jumat (23/12), belakangan ini wisdom dan wisman yang berkunjung ke Sanur tergolong sepi, sehingga pihaknya mengharapkan pada momen Nataru ini pengunjungnya meningkat. ‘’Biasanya, menjelang Nataru konsumen kami ramai,’’ ungkapnya.

Katanya, selain melihat panorama pantai Sanur, para wisdom dan wisman yang umumnya mengajak keluarga atau rombongannya melakukan refresing sembari berwisata belanja pada momen Nataru tahun-tahun sebelumnya. Disinggung mengenai harga pakaian pantai, seperti T-shirt dan celana pantai, kata dia, bervariasi, tergantung warna dan ukurannya. Misalnya, T-shirt warna putih ditawarkan berdasarkan 4 ukuran, size S ditawarkan Rp 35.000 per pcs, L dan XL Rp 37.500 per pcs dan ukuran XXL Rp 40.000 per pcs.(aya)